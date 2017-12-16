Клуб из Перу предложил контракт Андреа Пирло

В начале ноября этого года Пирло принял решение завершить карьеру. Но перуанский клуб «Университарио» предложил 38-летнему итальянцу вернуться в футбол еще на одну игру.

Руководство «Университарио» хочет задействовать прославленного полузащитника в матче, в котором будет презентована новая форма их команды, и предлагает ему подписать одноматчевый контракт.

«Переговоры с Пирло ведутся, но ясности в вопросе еще нет», – сообщил менеджер перуанцев Карлос Морено.

Последним клубом Андреа Пирло был «Нью-Йорк Сити». Мировую известность хавбек получил, выступая за «Милан» и «Ювентус», а также итальянскую сборную. Пирло обладает званиями чемпиона мира 2006 года, двукратного победителя Лиги чемпионов и шестикратного чемпиона Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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