«Реал» больше всех в мире заработал на телеправах

Стали известны доходы клубов в сезоне-2015/16 от реализации прав на телетрансляции. Мадридский «Реал» заработал больше всех в мире на телеправах.

Лидирует в рейтинге мадридский «Реал», заработавший 227,7 миллиона евро, что составляет 37% от общего дохода клуба.

Первая десятка выглядит так:

1. «Реал» – 227,7 млн евро, 37% от общего дохода

2. «Манчестер Сити» – 215,8 млн евро, 41%

3. «Барселона» – 202,7 млн евро, 33%

4. «Ювентус» – 195,7 млн евро, 57%

5. «Арсенал» – 192 млн евро, 41%

6. «Челси» – 191,1 млн евро, 43%

7. «Манчестер Юнайтед» – 187,7 млн евро, 27%

8. «Ливерпуль» – 168,1 млн евро, 42%

9. «Рома» – 154 млн евро, 71%

10-11. «Бавария» – 147,6 млн евро, 25%

10-11. «Тоттенхэм» – 147,6 млн евро, 53%

Двадцадку закрывает «Зенит», заработавший 40,4 миллиона евро на телетрансляциях.

Фото: Global Look Press

Источник: Deloitte