Клод Пюэль уволен с поста главного тренера «Лестера»

Французский специалист возглавлял клуб с 2017 года. При нем «лисы» занимали 12-е место в АПЛ.

Главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

57-летний французский специалист был уволен после поражения в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:4). Напомним, Пюэль занимал пост главного тренера «лис» с октября 2017 года. Ранее французский специалист работал в таких командах, как «Монако», «Лион», «Ницца», «Саутгемптон» и ряде других клубов.

Благодаря этой победе «Кристал Пэлас», набрав 30 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Лестер» (32) по-прежнему занимает 12-е место в таблице английской Премьер-лиги. Лидером чемпионата на данный момент является «Манчестер Сити», набравший 65 очков в 27 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. сайт ФК «Лестер Сити»