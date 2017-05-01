Клод Пюэль по окончании сезона может быть уволен из «Саутгемптона»

В тренерском штабе «святых» могут случиться перестановки. Судьба главного тренера Клода Пюэля будет решаться в последних матчах.

«Саутгемптон» по окончании сезона-2016/17 может остаться без тренера. Руководство «святых» недовольно выступлением команды, которая в настоящее время занимает в АПЛ 9-е место. В клубе задумались над целесообразностью продолжения сотрудничества с Клодом Пюэлем.

В текущем сезоне «Саутгемптон» под руководством 55-летнего специалиста дошёл до финала Кубка английской лиги, где уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3). Контракт Клода Пюэля истекает летом 2019 года. С командой французский тренер работает с июля прошлого года. «Саутгемптон» идет на девятом месте в АПЛ, набрав 41 очко после 33 игр.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»