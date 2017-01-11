Клод Макелеле стал тренером «Суонси»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Экс-футболист сборной Франции Клод Макелеле будет работать в клубе АПЛ. Об этом стало известно сегодня.

43-летний Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси». Контракт со специалистом подписан до конца сезона. В работе Клода с командой был лично заинтересован главный тренер «лебедей» Пол Клемент. Ранее француз занимал аналогичную должность в «ПСЖ» и «Бастии».

После 20 туров чемпионата «Суонси» набрал 15 очков. Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Суонси»

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