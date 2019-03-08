Клаудио Раньери возглавил «Рому», Марсело согласовал контракт с «Ювентусом», Эммануэль Фримпонг завершил карьеру в 27 лет. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 марта.
1. Клаудио Раньери — новый главный тренер «Ромы»
При этом римляне расторгли контракт со спортивным директором Мончи.
2. Маруан Феллайни завершил карьеру в сборной Бельгии
Игрок написал трогательный прощальный пост в Твиттере.
3. Марсело согласовал контракт с «Ювентусом»
Бразилец потерял доверие в «Реале» и хочет играть вместе с Криштиану Роналду.
4. Экс-хавбек «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг завершил карьеру в 27 лет
Он не появлялся на поле с декабря 2017 года.
5. Игрок «Спартака» установил новый антирекорд клуба
Георгий Мелкадзе оказался на удивление нефартовым для красно-белых.
Фото: Global Look Press