Клаудио Раньери возглавил «Рому», Марсело согласовал контракт с «Ювентусом», Эммануэль Фримпонг завершил карьеру в 27 лет. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 марта.

1. Клаудио Раньери — новый главный тренер «Ромы»

При этом римляне расторгли контракт со спортивным директором Мончи.

2. Маруан Феллайни завершил карьеру в сборной Бельгии

Игрок написал трогательный прощальный пост в Твиттере.

3. Марсело согласовал контракт с «Ювентусом»

Бразилец потерял доверие в «Реале» и хочет играть вместе с Криштиану Роналду.

4. Экс-хавбек «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг завершил карьеру в 27 лет

Он не появлялся на поле с декабря 2017 года.

5. Игрок «Спартака» установил новый антирекорд клуба

Георгий Мелкадзе оказался на удивление нефартовым для красно-белых.

Фото: Global Look Press

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