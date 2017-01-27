Клаудио Раньери: «Президент «Лестера» просит сосредоточиться только на сохранении прописки в АПЛ»

Индийский президент английского «Лестера» Вичай Шриваддханапрабха назвал главную цель команды на оставшиеся матчи сезона. Об этом сообщил главный тренер «лис» Клаудио Раньери.

«Президент клуба сказал: «Клаудио, нужно 40 очков! Это главное. Больше — лучше, но главное — 40 очков». Конечно, Вичай недоволен результатами. Более того, мы все ими удручены. Сделаем все возможное для выполнения обозначенной задачи. А также будем стараться пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и национальном Кубке. Но самое важное — сохранение прописки в элите Англии», — заявил 67-летний итальянец.

После 22-ого тура АПЛ «Лестер» набрал 21 очко. Клуб расположился на 15-м месте в турнирной таблице, находясь в 5 очках от зоны вылета.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports