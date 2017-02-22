Клаудио Раньери: «Не ушел летом из «Лестера», потому что знал, что клуб ждет тяжелый год»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери сообщил, что летом ему поступали предложения от других клубов. Итальянец предпочел остаться в клубе.

«Я мог уйти этим летом. Мы завоевали чемпионство, и у меня были предложения от других клубов. Однако я хотел остаться здесь, потому что знал: «Лестер» ждет тяжелый год.

Я пришел сюда, чтобы строить. Строить нечто хорошее для этого клуба, для всех, кто к нему причастен. Я продолжаю это делать, и сохраняю такой взгляд на вещи. Я забыл о титуле и теперь хочу достичь чего-то хорошего для фанатов, руководства и города», — сказал Раньери.

По итогам сезона -2015/16 «Лестер» впервые в своей истории стал чемпионом Англии.

После 25 туров этого сезона английской премьер-лиги «Лестер» набрал 21 очко и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: sky sports