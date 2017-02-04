Клаудио Раньери не исключает возможной отставки с поста главного тренера «Лестера»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери признался, что не исключает возможность отставки. Причиной этого могут стать слабые выступления клуба в АПЛ.

«Отставка? Все может быть. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу мяч у нас залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника.

Сейчас все складывается не лучшим образом, но мы должны бороться за себя. Когда все складывается удачно, многие говорят тебе: «Отличная работа». Это же так просто», — цитирует Раньери источник.

Сейчас клуб располагается на 16-й строчке.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports