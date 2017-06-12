Клаудио Раньери может возглавить «Нант»

Итальянский специалист Клаудио Раньери может возобновить карьеру. В услугах 65-летнего тренера заинтересован «Нант».

«В нашем списке 3-4 кандидатуры. Один из них – португалец. Однако главным кандидатом на должность главного тренера является Клаудио Раньери», – заявил президент команды из Лиги 1 Валдьдемар Кита.

Последним местом работы Раньери был английский «Лестер». С «лисами» итальянец становился чемпионом Англии, но в феврале этого года он был уволен с занимаемой должности.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia