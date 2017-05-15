Клаудио Раньери может возглавить «Фиорентину»

Итальянский специалист является кандидатом на пост главного тренера «фиалок». В феврале он был уволен из «Лестера», с которым он стал чемпионом Англии в 2016 году.

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери не исключил, что может возглавить «Фиорентину». Ранее появилась информация, что руководство клуба из Флоренции хочет пригласить итальянца на замену Пауло Соузе, который покинет Флоренцию по окончании сезона.

«Хочу ли я в «Фиорентину»? Я даже не контактировал с клубом. Но всем известно: никогда не говори «никогда», — сказал Раньери.

Клаудио Раньери начал тренерскую карьеру в 1986 году. С 1993 по 1997 год он уже возглавлял «Фиорентину».

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»