Клаудио Раньери: «Мечта остаться в «Лестере» навсегда не сбылась»

Итальянский экс-главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери выступил на прощальной пресс-конференции английской команды. Специалист также обратился и к болельщикам «лис».

«После прошлогоднего триумфа у меня была мечта: быть в «Лестере» всегда. Вчера моя мечта умерла.

Приключение было великолепным, и я навсегда запомню его. Спасибо всем журналистам, которые рассказывали о величайшей истории в футболе. Хочу поблагодарить мою жену и всю остальную семью за огромную поддержку. Большая благодарность и моим помощникам в клубе: без вас бы ничего не было. А игроки и весь штаб «лис» стали для меня родными.

Но больше всего я благодарен болельщикам. Вы с первого дня полюбили меня и впустили в свои сердца. Никто не сможет отнять того, что мы достигли. Надеюсь, вы будете вспоминать об этом с улыбкой, как и я», — заявил 65-летний Раньери.

Напомним, под руководством итальянца «Лестер» впервые в своей истории стал чемпионом Англии. На данный момент клуб сыграл 25 матчей в чемпионате и сумел одержать лишь 5 побед, занимаю 17-ю строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports