Клаудио Раньери был включен в Зал славы итальянского футбола

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Клаудио Раньери

Итальянский специалист Клаудио Раньери удостоился престижной награды. Об этом стало известно сегодня.

Имя 65-летнего тренера английского «Лестера» вошло в Зал славы итальянского футбола. Раньери стал 9-м итальянцем, удостоившимся данного призвания.

В сезоне 2015/16 «лисы» под руководством Клаудио впервые в истории стали чемпионами английской Премьер-Лиги. После Роберто Манчини и Карло Анчелотти Раньери стал третьим итальянцем, выигрывшим титул победителя АПЛ в качестве тренера.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

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Дмитрий Темников
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