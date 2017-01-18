Клаудио Раньери был включен в Зал славы итальянского футбола

Итальянский специалист Клаудио Раньери удостоился престижной награды. Об этом стало известно сегодня.

Имя 65-летнего тренера английского «Лестера» вошло в Зал славы итальянского футбола. Раньери стал 9-м итальянцем, удостоившимся данного призвания.

В сезоне 2015/16 «лисы» под руководством Клаудио впервые в истории стали чемпионами английской Премьер-Лиги. После Роберто Манчини и Карло Анчелотти Раньери стал третьим итальянцем, выигрывшим титул победителя АПЛ в качестве тренера.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC