Клад Муссы Дембеле, тренер «Ахмата». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Мусса Дембеле

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 декабря.

1. Лучшие тексты недели: Кавазашвили, Смолов, Фирмино и много ностальгии.

2. «Ахмат» назначил на должность главного тренера Михаила Галактионова.

Контракт рассчитан на 3,5 года.

3. В отеле Муссы Дембеле нашли клад ценностью в один миллион фунтов.

Под полом дома были обнаружены фарфоровые, стеклянные и керамические изделия XVIII века.

4. Олег Шатов и Артем Дзюба могут стать игроками ЦСКА.

Руководство ЦСКА планирует подписать полноценные контракты с Дзюбой и Шатовым, детали которых не сообщаются.

5. Испания может быть отстранена от чемпионата мира.

«Фурию Роху» могут отстранить из-за политического вмешательства.

6. Илья Казаков получит должность в «Локомотиве».

В московском клубе Казаков будет отвечать за коммуникации.

7. Матч между «Спартаком» и «Зенитом» — самый просматриваемый на российском ТВ этой осенью.

Матч посмотрели 4,4 млн человек.

Фото: Global Look Press

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