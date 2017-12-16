Клад Муссы Дембеле, тренер «Ахмата». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 15 декабря.
1. Лучшие тексты недели: Кавазашвили, Смолов, Фирмино и много ностальгии.
2. «Ахмат» назначил на должность главного тренера Михаила Галактионова.
Контракт рассчитан на 3,5 года.
3. В отеле Муссы Дембеле нашли клад ценностью в один миллион фунтов.
Под полом дома были обнаружены фарфоровые, стеклянные и керамические изделия XVIII века.
4. Олег Шатов и Артем Дзюба могут стать игроками ЦСКА.
Руководство ЦСКА планирует подписать полноценные контракты с Дзюбой и Шатовым, детали которых не сообщаются.
5. Испания может быть отстранена от чемпионата мира.
«Фурию Роху» могут отстранить из-за политического вмешательства.
6. Илья Казаков получит должность в «Локомотиве».
В московском клубе Казаков будет отвечать за коммуникации.
7. Матч между «Спартаком» и «Зенитом» — самый просматриваемый на российском ТВ этой осенью.
Матч посмотрели 4,4 млн человек.
Фото: Global Look Press