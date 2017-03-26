Китайский клуб заинтересован в приобретении Кевина Гамейро

Форвард «Атлетико» Кевин Гамейро близок к переезду в Китай. Мадридский клуб уже находится в поиске замены.
По имеющейся информации, Кевин Гамейро получил сверхвыгодное предложение от китайского клуба. Сообщается, что форвард согласен на переезд, а «Атлетико» уже ищет замену Гамейро.
Рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро. Прошлым летом мадридцы заплатили за него «Севилье» 32 миллиона евро.
В текущем сезоне розыгрыше Ла Лиги Кевин Гамейро принял участие в 26 матчах, в которых отметился 10 голами и 5 результативными передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca