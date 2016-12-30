Китайский клуб предложил Витселю зарплату в 18 млн евро

Китайский клуб предлагал полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю четырехлетний контракт с зарплатой в 18 миллионов евро за сезон. Об этом в своем твиттере сообщил итальянский журналист La Stampa Массимилиано Неррози.

«Новое предложения из Китая для Витселя — четырехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро за сезон. «Юве» дал бы 4,5 млн», — написал Нероззи.

Отметим, что ранее появлялась информация о предложении по Витселю от клуба «Шанхай СИПГ», который готов дать игроку зарплату в 12 млн евро. Сам бельгиец отклонил этот вариант, потому что хочет играть за чемпиона Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Массимилиано Нероззи