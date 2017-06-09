Китайский клуб предложил «Реалу» за Криштиану Роналду 200 млн евро, а игроку – 120 млн евро в год

Автор: Лидия Дидык 0

Один из китайских клубов сделал предложение «Реалу» по переходу форварда Криштиану Роналду. Азиаты предложили португальцу самую большую зарплату в истории футбола.

Сообщается, что клуб готов заплатить за трансфер игрока 200 млн евро, а ему самому установить годовую зарплату на уровне 120 млн евро. Это была бы рекордная зарплата в истории футбола.

Ожидается, что руководители китайской команды намерены на следующей неделе посетить Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.

В декабре прошлого года агент Роналду уже сообщал о многомиллионном предложении из Китая.

Контракт 32-летнего португальца с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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