Китайский клуб готов заплатить за Калинича около 50 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Никола Калинич
Никола Калинич может сменить Серию А и переехать в Китай уже этой зимой. Нападающим «Фиорентины» интересуются несколько клубов, в том числе и китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

28-летним хорватом интересуется «Тяньцзинь Цюаньцзянь», выступающий во второй лиге Китая. Отметим, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» возглавляет Фабио Каннаваро.

Китайский клуб предложил за форварда 40 миллионов евро, но «Фиорентина» отказалась продавать игрока. Также сообщается, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов увеличить сумму до 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Никола Калинич забил 8 мячей и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: La gazzetta dello sport

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Никита Пронин

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