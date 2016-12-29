Китайский клуб готов купить Рафаэля Кариоку за 8 миллионов евро

Выступающий за «Атлетико Минейро» Рафаэл Кариока вскоре может переехать в Китай. Клуб из Китая готов заплатить за полузащитника 8 миллионов евро.

Бывший полузащитник «Спартака», который сейчас выступает за «Атлетико Минейро» может продолжить карьеру в Китае. По информации источника, один из китайских клубов готов предложить за Рафаэля Кариоку около восьми миллионов евро.

Напомним, что Кариока выступал за московский «Спартак» с 2009 по 2015 год.

В этом сезоне в чемпионате Бразилии Рафаэл забил один гол и отдал одну голевую передачу. На поле бразилец провел 27 матчей из 38, а его команда финишировала на 4 позиции.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com