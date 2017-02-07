Китайский клуб договорился с «Ювентусом» по трансферу Эрнанеса

«Ювентус» продаст своего бразильского полузащитника в Китай. После подписания контракта Эрнанес будет получать порядка 7 млн евро в год.

Итальянские СМИ утверждают, что «Ювентус» принял предложение «Хэбэй Чайна Форчун» и продаст этому клубу полузащитника Эрнанеса за 10 млн евро, включая бонусы.

31-летний футболист будет получать в Китае 7 млн евро в год — в два раза больше, чем сейчас в Италии. Срок соглашения составит три года. Игрок должен отправиться в Китай уже 8 февраля. Там ему предстоит пройти медицинское обследование и поставить подпись под соглашением с «Хэбэй Чайна Форчун».

Эрнанес перешел в «Ювентус» из «Интера» в 2015 году. В текущем сезоне бразилец провел 10 матчей в чемпионате Италии и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Il Messaggero