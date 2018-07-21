Китайские владельцы «Интера» одобрили трансферы Артуро Видаля и Шиме Врсалько

Автор: Евгений Морозов 0

Артуро Видаль

«Интер» может в ближайшее время оформить трансферы защитника «Атлетико» Шиме Врсалько и хавбека «Баварии» Артуро Видаля. Спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио получил одобрение возможных переходов от китайских владельцев команды – Suning Group.

Врсалько крайне близок к тому, чтобы стать игроком «Интера». Ожидается, что миланский клуб заплатит «Атлетико» 6 миллионов евро за аренду защитника, а по окончании сезона сможет выкупить его за 16 миллионов.

«Бавария» и «Интер» еще не пришли к согласию касательно трансфера Видаля. Контракт, связывающий полузащитника с мюнхенским клубом, рассчитан до лета 2019 года, по окончании сезона он может стать свободным агентом. В связи с этим запрашиваемая «Баварией» компенсация в размере 30 миллионов евро рассматривается как чрезмерно большая.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sportmediaset

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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