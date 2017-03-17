Китайские покупатели «Милана» лишились государственного инвестора

Консорциум Sino-Europe остался без поддержки государственных структур. Именно они ведут переговоры о покупке контрольного пакета акций (99,93%) «Милана» у Сильвио Берлускони.

Компания Haixia Capital Management отказалась от дальнейшего финансирования сделки из-за того, что правительство Китая критически высказалось об участии местных предпринимателей в зарубежных спортивных проектах.

Fininvest, компания Берлускони, в курсе ситуации, но стороны продолжают обсуждение деталей возможной операции. Из-за потери Sino-Europe государственного инвестора подписание окончательного соглашения может быть ускорено, а в сам договор будет включен пункт о поисках альтернативных источников финансирования китайской компанией.

Представители Sino-Europe достигли соглашения о приобретении «Милана» за 520 миллионов евро еще в августе прошлого года, договорившись о переводе суммы несколькими траншами. Берлускони уже получил два депозита по 100 миллионов евро. Третий перевод пока не был осуществлен. Сделка была отложена на месяц.

Фото: Global Look Press

Источник: Bloomberg