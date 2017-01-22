Китайские клубы готовы платить Уэйну Руни 60 миллионов в год

Несколько китайских клубов готовы сделать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни самым высокооплачиваемым футболистом мира. Капитану английского клуба предлагают контракт с зарплатой 60 миллионов фунтов.

В «Манчестер Юнайтед» форвард получает 300 тысяч фунтов в неделю. Не исключается, что окончательное решение по данному предложению Руни примет летом.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в чемпионате Англии 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Напоминаем, что 21 января английский форвард забил свой 250-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball