Китайская компания отказалась от приобретения «Саутгемптона»

Китайская компания Lander Sports отказалась приобретать «Саутгемптон». Причиной стало изменение политики правительства Китая.

Китайская компания Lander Sports, специализирующаяся на строительстве стадионов, решила отказаться от идеи приобретения доли в «Саутгемптоне».

Еще в ноябре прошлого года представители китайской компании начали переговоры с владелицей команды Катариной Лихбер о покупке «Саутгемптона», предложив около 200 миллионов фунтов. Переговоры продолжались в течение нескольких месяцев, но изменение политики правительства страны в отношении иностранных инвестиций заставило китайскую сторону передумать.

Планировалось, что Lander Sports выкупит у нынешних владельцев английского клуба 80% акций.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters