Китайцы готовы избавиться от «Интера», ЧМ-2018 без британских арбитров, Смолов и «Вест Хэм». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 марта.
1. Китайские владельцы готовы продать «Интер» за 600 млн евро
Такое решение китайцы приняли из-за проблем с финансовым фэйр-плей и неучастия «нерадзурри» в текущем сезоне в еврокубках.
2. Василий Уткин: «У сборной России профнепригодный тренер, который приглашает профнепригодных игроков»
Известный телекомментатор не верит в успех сборной России на предстоящем ЧМ-2018.
3. Виталий Мутко: «Не надо завышать возможности сборной России»
Вице-премьер считает, что не стоит завышать возможности команды.
4. Федор Смолов хочет оформить трансфер в «Вест Хэм»
28-летний россиянин хочет завершить свой трансфер еще до ЧМ-2018.
5. Британские арбитры не будут судить матчи ЧМ-2018
Такого не было 80 лет.
Фото: Global Look Press