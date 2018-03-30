Китайцы готовы избавиться от «Интера», ЧМ-2018 без британских арбитров, Смолов и «Вест Хэм». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Смолов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 марта.

1. Китайские владельцы готовы продать «Интер» за 600 млн евро

Такое решение китайцы приняли из-за проблем с финансовым фэйр-плей и неучастия «нерадзурри» в текущем сезоне в еврокубках.

2. Василий Уткин: «У сборной России профнепригодный тренер, который приглашает профнепригодных игроков»

Известный телекомментатор не верит в успех сборной России на предстоящем ЧМ-2018.

3. Виталий Мутко: «Не надо завышать возможности сборной России»

Вице-премьер считает, что не стоит завышать возможности команды.

4. Федор Смолов хочет оформить трансфер в «Вест Хэм»

28-летний россиянин хочет завершить свой трансфер еще до ЧМ-2018.

5. Британские арбитры не будут судить матчи ЧМ-2018

Такого не было 80 лет.

Фото: Global Look Press

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