Киркоров, Лазарев и Орбакайте записали гимн чемпионата мира-2018

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Фишт

В Сочи состоялась тайная съемка клипа на гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. В записи участвовали многие известные российские исполнители.

Съемки проходят на стадионе «Фишт».  Ими руководит основатель группы «Земляне» Владимир Киселев, который также является автором музыки. Автор слов песни — Михаил Гуцериев. Исполняют композицию Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие.

 Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Фото: Global Look Press
Источник: «Комсомольская правда»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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