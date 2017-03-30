Кирилл Панченко: «Я остался в «Динамо» не из-за денег»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал информацию, согласно которой в следующем сезоне он будет зарабатывать в два раза больше. Форвард «бело-голубых» развеял слухи.

«С удивлением прочёл в одном из изданий лживую информацию, которую перепечатали все ведущие СМИ, о якобы двукратном увеличении моей зарплаты при подписании контракта с «Динамо». Хотелось бы раз и навсегда закрыть эту тему. Могу официально заявить, что зарплата по новому соглашению с бело-голубыми у меня останется точно такой, какая прописана в договоре с ЦСКА. Я продолжу карьеру в «Динамо» не из-за денег, а потому, что хочу играть как можно больше, чувствую себя комфортно в коллективе, у меня отличные взаимоотношения со всеми – руководителями, тренерским штабом, партнёрами, болельщиками.

Мы уверенно идём по турнирной дистанции ФНЛ, рассчитываем стать серьёзной силой в РФПЛ. Я благодарен «Динамо» за перезапуск своей карьеры, стараюсь в ответ приносить команде максимальную пользу. Условия моего нового контракта в зарплатной части останутся прежними, незначительное увеличение возможно в виде бонусов за забитые голы. Однако ни о каком двукратном увеличении и речи не идет».

В текущем сезоне ФНЛ Кирилл Панченко провел 25 матчей и забил 18 голов. Его «Динамо» идет на первом месте после 28 туров, опережая преследователей из «Тосно» на восемь очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Динамо»