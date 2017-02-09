Кирилл Панченко продолжит карьеру в одном из столичных клубов

Панченко продолжит карьеру в ЦСКА или Динамо. Об этом заявил отец футболиста.

Отец нападающего Кирилла Панченко Виктор Панченко рассказал, что сегодня встречается с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым по поводу возможного трансфера.

«В «Локомотиве» Кирилла зимой точно не будет. «Динамо» или ЦСКА – шансы 50/50. Все решится до 14 февраля», – сказал отец Кирилла Панченко.

Нападающий Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, сезон-2016/17 на правах аренды проводит в московском «Динамо». После 24-х туров первенства ФНЛ «бело-голубые» занимают первое место, имея в своем активе 54 очка. А Кирилл Панченко с 15-ю голами является лучшим бомбардиром турнира.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркивал, что армейцы хотят вернуть нападающего обратно. Досрочное возвращение игрока из аренды возможно только с согласия «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник: Cпорт ФМ