Кирилл Комбаров подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Кирилл Комбаров присоединился к тульскому «Арсеналу». Ранее президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщал, что клуб ведёт переговоры с Комбаровым, который расторг контракт с томичами.

12 января «Арсенал» отправится на первый зарубежный сбор, который пройдёт в Белеке и продлится до 24 января. Два матча предстоит провести «тулякам». 19 января «Арсенал» встретится с участником плей-офф Лиги Европы болгарским «Лудогорцем», а 23 января — с казахстанским «Шахтёром».

В текущем сезоне футболист не отметился результативными действиями.

Фото: официальный сайт «Томи»

Источник: Чемпионат.com