Кирилл Комбаров может вернуться в «Спартак»

Защитник «Томи» Кирилл Комбаров хочет доиграть сезон в московском клубе, за который выступал ранее. О возвращении 29-летнего футболиста в «Спартак» руководство и главного тренера попросили его брат Дмитрий Комбаров и капитан команды Денис Глушаков.

Ранее сообщалось, что ряд футболистов «Томи» расторгли контракты с клубом из-за сложного финансового положения. По словам игроков, зарплату в Томске не выдавали с начала сезона.

Напомним, что в текущем сезоне Кирилл Комбаров провел за «Томь» 14 матчей в чемпионате России. Сам клуб после 17 туров расположился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе всего лишь 9 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс