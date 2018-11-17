Киллиан Мбаппе может перейти в «Барселону», если «ПСЖ» накажут за нарушение ФФП

1-го ноября ресурс Football Leaks опубликовал материал, в котором доказал факт нарушения «ПСЖ» финансового фэйр-плей при трансферах Неймара и Килиана Мбаппе летом 2017 года. Из-за эффектов наказания от вышестоящих органов клуб может продать ключевых игроков, включая Мбаппе.

В таком случае переговоры с клубом о покупке нападающего может начать «Барселона».

19-летний форвард в текущем сезоне забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 13-ти встречах всех соревнований на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Gol