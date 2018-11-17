Киллиан Мбаппе может перейти в «Барселону», если «ПСЖ» накажут за нарушение ФФП

Автор: Евгений Морозов 0

Килиан Мбаппе

1-го ноября ресурс Football Leaks опубликовал материал, в котором доказал факт нарушения «ПСЖ» финансового фэйр-плей при трансферах Неймара и Килиана Мбаппе летом 2017 года. Из-за эффектов наказания от вышестоящих органов клуб может продать ключевых игроков, включая Мбаппе.

В таком случае переговоры с клубом о покупке нападающего может начать «Барселона».

19-летний форвард в текущем сезоне забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 13-ти встречах всех соревнований на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Gol

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Президент «Барселоны» не хочет видеть Неймара в команде

Неймар

Неймару грозит 6 лет тюрьмы

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 