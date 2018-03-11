Килиан Мбаппе заступился за Унаи Эмери и сказал, что в поражении от «Реала» виновата команда, а не тренер

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе после разгрома «Метца» в матче чемпионата Франции выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери, который подвергается критике за вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам игр с «Реалом». Игрок считает, что в поражении виновата команда, а не тренер.

«Болельщики недовольны, но тренер не единственный, кто несет ответственность за результат. Если они освистывают тренера, то должны освистывать всю команду, потому что мы проигрываем вместе. Проиграл не Эмери, а «ПСЖ». Так что освистывать нужно игроков, ведь это мы выходим на поле.

Не мне решать, уходить Эмери или нет, я не руководитель клуба. Но у меня действительно хорошие отношения с тренером, он очень хороший специалист.

Сегодня было важно оправиться, прийти в себя, потому что впереди борьба за три трофея, которые нужно выиграть. Да, после вылета из Лиги чемпионов было тяжело, но мы профессионалы. Мы должны перевернуть страницу и двигаться дальше. Сделаем все возможное, чтобы выиграть оставшиеся три трофея», – сказал Мбаппе.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo