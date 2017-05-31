Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале»

Автор: Дмитрий Темников 0

Мбаппе

Французский нападающий «Монако» Килиан Мбаппе готов отклонить предложение по переходу в английский топ-клуб. 18-летний футболист хочет выступать в Ла Лиге.

Ради перехода в «Реал» Мбаппе не будет рассматривать предложение «Манчестер Сити». По некоторым данным, оба клуба готова купить форварда за 130 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Килиан провел за «Монако» 28 встреч и забил 15 голов. Юный нападающий стал с монегасками чемпионом Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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