Килиан Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале»

Французский нападающий «Монако» Килиан Мбаппе готов отклонить предложение по переходу в английский топ-клуб. 18-летний футболист хочет выступать в Ла Лиге.

Ради перехода в «Реал» Мбаппе не будет рассматривать предложение «Манчестер Сити». По некоторым данным, оба клуба готова купить форварда за 130 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Килиан провел за «Монако» 28 встреч и забил 15 голов. Юный нападающий стал с монегасками чемпионом Франции, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca