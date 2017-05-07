Килиан Мбаппе: «Трансферные слухи меня не отвлекают»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал, что он думает про трансферные слухи. Игрок признался, что не обращает внимание на сплетни о своем будущем.

«У нас с «Монако» общая цель, и я очень хочу выиграть чемпионский титул с клубом, в котором я раскрылся.

До этого момента ничего не будет отвлекать меня, я намерен продолжать в том же духе до конца сезона.

У меня впереди два с половиной месяца, когда я смогу принять решение, поэтому сейчас слухи меня не отвлекают», – сказал Мбаппе.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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