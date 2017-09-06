Килиан Мбаппе: «Сумма трансфера на меня не давит»

Автор: Владимир Шевелев 0

Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел первую пресс-конференцию. Он рассказал о переходе в парижский клуб из «Монако».

«Мы будем идти к своим целям благодаря усердной работе и покорности. Мы реализуем свою мечту победить в Лиге чемпионов. Переход Неймара в «ПСЖ» стал для меня дополнительным преимуществом. Поиграть рядом с ним – это что-то невероятное. Тем не менее я пришел сюда из-за проекта «ПСЖ».

180 миллионов за мой трансфер? Не я занимался своим переходом. Моя стоимость – это частный случай, сумма на меня не давит», – сказал Мбаппе.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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