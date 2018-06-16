Килиан Мбаппе – самый молодой игрок сборной Франции на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе установил новый рекорд мундиаля. Он стал самым молодым игроком в истории сборной Франции, сыгравшим на чемпионате мира.

Форвард «ПСЖ» появился в стартовом составе «трехцветных» в первом матче групповой стадии ЧМ-2018 против Австралии.

Мбаппе вышел на поле в возрасте 19 лет и 178 дней. Прежний рекорд был установлен Брюно Беллоном, который на ЧМ-1982 сыграл в возрасте 20 лет и 118 дней.

На матче 1-го тура группового раунда ЧМ-2018 Франция одолела Австралия (2:1). На игре в Казани присутствовали 41 279 зрителей.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote Live