Килиан Мбаппе просит не продавать его из «Монако»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Килиан Мбаппе

Форвард «монегасков» Килиан Мбаппе восхитил в этом сезоне весь мир. Однако он не торопится покидать Лазурный берег.

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой позволить ему остаться в команде на еще один сезон. Отец футболиста уже провел переговоры на эту тему с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым.

После результативной игры 18-летнего форварда в Лиге чемпионов интерес к нему проявили топ-клубы Европы, включая «Реал», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». Но сам Мбаппе считает, что он еще не созрел для перехода на высший уровень, поэтому хочет задержаться в действующем коллективе до конца сезона-2018/19.

В данном вопросе многое будет зависеть от руководства «Монако», которое планировало расстаться с молодым игроком предстоящим летом.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

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Владимир Шевелев

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