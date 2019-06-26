Килиан Мбаппе присоединится к «Реалу» в 2020 году, Неймар согласовал контракт с «Барселоной», Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 июня.
1. Килиан Мбаппе присоединится к «Реалу» в 2020 году
Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан на срок до 2023 года.
2. Вахби Хазри отказался переходить в «Краснодар»
Полузащитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри привлек интерес «Краснодара».
3. Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»
Он стал помощником Сергея Семака.
4. Неймар согласовал контракт с «Барселоной»
Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата игрока составит 24 миллиона евро в год.
5. Лерой Сане не хочет переходить в «Баварию»
Хавбек «Манчестер Сити» не собирается покидать клуб этим летом.
Фото: Global Look Press