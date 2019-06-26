Килиан Мбаппе присоединится к «Реалу» в 2020 году, Неймар согласовал контракт с «Барселоной», Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 июня.

1. Килиан Мбаппе присоединится к «Реалу» в 2020 году

Действующий контракт Мбаппе с парижанами рассчитан на срок до 2023 года.

2. Вахби Хазри отказался переходить в «Краснодар»

Полузащитник «Сент-Этьена» Вахби Хазри привлек интерес «Краснодара».

3. Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Он стал помощником Сергея Семака.

4. Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата игрока составит 24 миллиона евро в год.

5. Лерой Сане не хочет переходить в «Баварию»

Хавбек «Манчестер Сити» не собирается покидать клуб этим летом.

Фото: Global Look Press

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