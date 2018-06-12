Килиан Мбаппе получил травму на тренировке сборной Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе досрочно завершил тренировочное занятие. Сегодня подопечные Дидье Дешама провели открытую тренировку на подмосковном стадионе «Глебовец».

Сообщается, что форвард был вынужден уйти с поля после столкновения с защитником «Марселя» и национальной французской команды Адилем Рами.

Кроме Мбаппе в сборную Франции вызваны следующие нападающие: Оливье Жиру («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона») и Флориан Товен («Марсель»).

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Франции сыграет с национальными командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»