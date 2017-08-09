Килиан Мбаппе перейдет в «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в другом клубе из Франции. 18-летний футболист готов перейти в «ПСЖ».

По некоторым данным, Мбаппе согласился на переход после звонка президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи: он месяц находится на связи с семьей форварда. Сейчас руководство парижан и представители игрока не могут договориться по сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что Мбаппе интересовались другие топ-клубы Европы. Килилана пытались приобрести «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: Telefoot