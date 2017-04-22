Килиан Мбаппе не сыграет за сборную Франции U-20 на чемпионате мира

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира среди команд возрастной категории U-20. Молодой форвард привлек внимание Дидье Дешама.

Турнир пройдет в Южной Корее с 20 мая по 11 июня.

Тренер взрослой сборной Франции Дидье Дешам намерен задействовать нападающего. В июне национальная команда сыграет со шведами в квалификации ЧМ-2018 и проведет товарищеский матч с англичанами.

Дешам обсудил вопрос участия Мбаппе с Людовиком Батейи, который возглавляет сборную U-20. Разногласий между тренерами не возникло.

Нападающий в нынешнем сезоне уже отыграл 38 матчей в различных турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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