Кевин-Принс Боатенг получил предложение от «Валенсии»

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг летом может перейти в «Валенсию». Сейчас футболист имеет предложение от «Валенсии».

Боатенг получил предложение перейти в «Валенсию». Сообщается, что текущий клуб игрока «Лас-Пальмас» дал обещание отпустить его в случае получения интересного предложения.

Девять мячей и три голевых паса оформил в текущем сезоне Кевин-Принс. «Лас-Пальмас» занимает 13-ю строчку, а «Валенсия» на одно очко и на одну позицию впереди.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana