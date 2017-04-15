Кевин-Принс Боатенг получил предложение от «Валенсии»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Кевин-Принс Боатенг

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг  летом может перейти в «Валенсию». Сейчас футболист имеет предложение от «Валенсии».

Боатенг получил предложение перейти в «Валенсию». Сообщается, что текущий клуб игрока «Лас-Пальмас» дал обещание отпустить его в случае получения интересного предложения.

Девять мячей и три голевых паса оформил в текущем сезоне Кевин-Принс. «Лас-Пальмас» занимает 13-ю строчку, а «Валенсия» на одно очко и на одну позицию впереди.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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