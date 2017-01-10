Кевин Орис: «Витсель подписал смертный приговор своим шансам в сборной Бельгии»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Витсель

Бельгийский футболист Кевин Орис, долгое время выступающий в Азии, выразил мнение относительно перспектив Акселя Витселя в сборной Бельгии. Футболист считает, что  своим переходом из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» он закрыл себе дорогу в национальную команду.

«Нужно понимать, что о бельгийских футболистах, уехавших играть так далеко, сразу забывают.

Боюсь, это относится и к Акселю Витцелю. Россия – это не Китай. Подход к тренировкам у него будет другой. И психологически в плане уровня турнира ему будет тяжело. Я думаю, он подписал смертный приговор своим шансам в сборной.

Тем не менее, исключительно ради денег Китай является наилучшим вариантом», – отметил Орис.

Фото: Global Look Press
Источник: Het Nieuwsblad

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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