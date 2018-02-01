Кевин Кураньи: «Я верю, что мы сможем побить Россию на «Кубке Легенд»

Состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Роман Широков, а так же экс нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи.

Предстоящий розыгрыш «Кубка Легенд» станет юбилейным – десятым по счету. На этот раз в турнире примут участие сборные: России, Германии, Франции, Португалии, Звезд футбола и, конечно же, сборная Италии во главе с «Императором Рима» — Франческо Тотти. Мероприятие пройдет с 3 по 4 февраля на МСА «Лужники».

«Сколько планирую поиграть ? Пока не хочу завершать карьеру. Еще поиграю — это точно. Есть предложения из Индонезии, Вьетнама. Они пока в стадии переговоров, но так далеко я не хочу играть. У меня большая семья. До Индонезии лететь 18 часов — не налетаешься до дома. Мне бы что нибудь поближе», — заявил Роман Павлюченко, который впервые сыграет на «Кубке Легенд»

А Кевин Кураньи хоть и сказал, что очень рад приезду в Москву, но заявил, что его сборная побьет Россию: «Я рад, что вернулся в Москву, и тому, что буду представлять Германию. Я верю, что мы сможем побить Россию. Мы видели в какой качественный футбол играет ваша сборная, но в этом году мы укрепили позицию и постараемся победить».

Так же стало известно, что голкипер сборной Франции Себастьян Фрей пропустит турнир по семейным обстоятельствам. Зато приедет его соотечественник Вильям Галлас. Он сыграет за сборную звезд футбола.

Расписание турнира:

3 февраля, суббота

12:00. Россия — сборная Звезд

13:00. Франция – Португалия -13:00

14:00. Торжественная церемония открытия

15:00. Италия — Россия

16:00 Португалия — Германия

17:00. сборная Звезд — Италия

18:00. Германия — Франция.

4 февраля, воскресенье

Матч за пятое место

14:00. 3А-3Б

Матч за третье место

15:00. 2А–2Б

Матч за первое место

16:00. 1A-1Б

16:45.Торжественная церемония награждения

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев