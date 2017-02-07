Кевин Кураньи прибыл в Брест для подписания контракта с «Динамо»

Кевин Кураньи в ближайшее время должен подписать контракт с брестским «Динамо». Сейчас футболист находится в Белоруссии.

Немецкий форвард сейчас находится в расположении белорусского «Динамо». Сообщается, что сегодня он проведёт первую тренировку с новым клубом.

Кураньи выступал за немецкий «Шальке», а в 2010 году переехал в Россию, где играл за московское «Динамо». За 5 сезонов в составе «бело-синих» он провел 123 матча и забил 50 мячей. Последний сезон Кевин играл за «Хоффенхайм», но в 14 матчах ничем не отметился. В текущем сезоне форвард на поле не выходил.

Фото: Global Look Press

Источник: by.tribuna.com