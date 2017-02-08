Кевин Кураньи опроверг информацию о переходе в брестское «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о слухах, связывающих его с переходом в белорусский клуб. На своей странице в социальной сети опроверг информацию о переходе в «Динамо» Брест.

«Дорогие спортивные СМИ. Приятно, что вы не забыли про меня. Но информация неверна. Пожалуйста, спросите сначала, прежде чем писать о чем-то. Я не прохожу просмотр и не перехожу в брестское «Динамо», — говорится в сообщении.

Последним клубом 35-летнего Кураньи был «Хоффенхайм», за который он выступал в сезоне 2015/16. Там он провел 14 матчей и ни разу не забил. После этого он стал свободным агентом. В составе московского «Динамо» Кураньи провел 123 матча и забил 50 мячей. Фото: Global Look Press

Источник: официальная страница Кевина Кураньи в Facebook