Кепа Аррисабалага: «Хочу извиниться перед тренером, партнерами и болельщиками за свой поступок»

Испанский вратарь выступил с заявлением на официальном сайте «Челси». В нем он просит прощения за свой поступок в финале Кубка лиги.

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага выступил с заявлением по поводу инцидента в концовке финального матча Кубка английской лиги. В дополнительное время, за несколько минут до его окончания, испанец отказался уступить свое место другому голкиперу «Челси» Вильфредо Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри, вследствие чего итальянский тренер в ярости бросил бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Тем не менее, на полпути Сарри одумался и вернулся на свое место. Матч выиграл «Манчестер Сити» в серии пенальти.

«Я был очень счастлив сыграть вчера в своем первом кубковом финале за «Челси», и я очень горжусь игрой команды. Я много думал о вчерашних событиях. Хотя имело место недоразумение, я поразмыслил и понял, что совершил большую ошибку в том, как повел себя в той ситуации. Сегодня я хотел бы извиниться перед тренером, Вилли, партнерами по команде и клубом. Я сделал это, и теперь я хотел бы извиниться перед фанатами. Я извлеку урок из этого эпизода и приму любое наказание или дисциплинарное решение, которые клуб сочтет уместными», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: оф. сайт ФК «Челси»