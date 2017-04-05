Кенни Сэнсом: «Арсену Венгеру повезло унаследовать «знаменитую пятерку»

Бывший защитник «Арсенала» Кенни Сэнсом полагает, что Арсену Венгеру посчастливилось тренировать «знаменитую пятерку», когда он впервые прибыл в клуб в 1996 году. Также Сэнсом отмечает, что при нынешнем подборе игроков «канониры» не в состоянии бороться за чемпионство.

«Арсен Венгер имел большой успех в начале своей карьеры в «Арсенале». Ему повезло, что он располагал «знаменитой пятеркой».

Ли Диксон справа, Тони Адамс, Найджел Уинтерберн вместо меня — это была фантастическая команда. Все игроки были хорошими руководителями, лидерами на поле. И все они были англичанами.

За последние несколько лет все изменилось и «Арсенал» больше не выигрывает трофеи», — заявил Сэнсом.

Напомним, что Кенни Сэнсом выступал за «Арсенал» в промежутке между 1980 и 1988 годами. За это время бывший защитник провел 316 матчей и забил 6 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com