«Кельн» объявил об аренде Невена Суботича

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Суботич

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич продолжит карьеру в «Кельне». Футболист проведет в новой команде полгода на правах аренды.

«За долгие годы в Дортмунде Суботич отметился невероятными достижениями. В ближайшие шесть месяцев он станет для нашей команды важным игроком», – отметил главный тренер «Кельна» Петер Штегер.

«Я благодарен «Боруссии» за фантастически проведенные годы. Теперь же снова хочу играть в футбол в Бундеслиге», – рассказал сам Суботич.

В нынешнем сезоне сербский защитник не провел в Бундеслиге ни одного матча.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Кельна»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Чиро Иммобиле: «Немцы – очень холодные люди»

Бундеслига. Бавария оступилась в Леверкузене

Хаби Алонсо подписал двухлетний контракт с «Баварией»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 