Келечи Ихеаначо сменит «Манчестер Сити» на «Лестер»

Автор: Евгений Морозов 0

Ихеаначо

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеначо текущем летом сменит клубную прописку, перейдя в «Лестер Сити». «Лисы» готовы предложить за форварда 28,5 миллиона евро. Известно, что футболист не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы на будущий сезон.

Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему игроку со стороны «Хоффенхайма», «Эвертона», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма». В прошлом сезоне Ихеаначо сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник:  Telegraph.co.uk

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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